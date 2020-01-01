Тренды YouTube: HammAli & Navai x Братья Пономаренко и Даня Милохин & Николай Басков
HammAli & Navai x Братья Пономаренко | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
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Рэперы HammAli & Navai стали героями нового выпуска Интернет-шоу «Что было дальше?». Они рассказали свою историю, а комики пытались угадать концовку.
Также в шоу пришли 53-летние братья Пономаренко. Появление юмористов в скандальном YouTube-проекте стало для фанатов программы неожиданностью.
Даня Милохин & Николай Басков - Дико тусим (Премьера клипа / 2020)
17 сентября, вышел долгожданный фит Дани Милохина и Николая Баскова “Дико тусим”.
Релиз трека на всех площадках состоялся в полночь, а утром был представлен клип, эксклюзивная премьера которого прошла 16 сентября на дне рождении тикток дома Dream Team House.
Напомним, днем ранее в тренды попали Внутри Лапенко 2. Серия 6 и Кто сверху Выпуск 3.
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