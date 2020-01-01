Nintendo прекратила производство карманной приставки 3DS

С момента первого выхода приставки прошло 10 лет.

Nintendo прекратила выпуск всех моделей 3DS, сообщается на своем японском веб-сайте. Списки страниц для New 3DS LL, New 2DS LL и 2DS все еще есть, но каждый продукт помечен как "снятый с производства". А сообщение на главной странице сообщает, что вся серия закончена. Неясно, когда было внесено изменение: несколько японских пользователей Twitter заметили это сегодня днем.

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Между тем сайт Nintendo в США за последние несколько часов, похоже, стер все упоминания о 3DS. На главной странице вообще нет портативной консоли, кроме ссылки поддержки внизу - под аналогичной ссылкой для явно мертвого Wii U.

3DS была анонсирована в 2010 году и выпущена в следующем году. Его запуск был неустойчивым, с низкими продажами и небольшим количеством программного обеспечения, но он начал набирать обороты после резкого снижения цен всего через несколько месяцев после выпуска. В качестве извинения перед первопроходцами Nintendo сделала 20 игр для NES и Game Boy Advance доступными бесплатно.

В течение своей жизни 3DS претерпела несколько изменений: более крупный 3DS XL, улучшенный New 3DS, уцененный 2DS и, наконец, элегантный 2DS XL. В общей сложности Nintendo поставила по всему миру более 75 миллионов консолей 3DS, что вдвое меньше, чем у ее предшественницы, феноменально популярной DS. Но в целом систему можно считать успешной, и она помогла компании пройти через тяжелые годы Wii U, продав более 384 миллионов игр.

Конечно, Nintendo полностью сосредоточена на Switch, поскольку гибридная природа консоли устраняет необходимость в выделенной портативной системе. По состоянию на конец июня компания поставила более 61 миллиона консолей Switch - цифра, которая, вероятно, превзойдет 3DS в этот праздничный сезон.

Напомним, ранее сообщалось, что прототип Nintendo Play Station продадут с аукциона.