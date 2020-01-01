Лук vs гарпун - что круче: Эксперименты

Блогеры проверили их на пробивную способность.

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В этом видео блогеры Live Today проверят, что мощнее и круче - лук или гарпун. А подопытными предметами будут: арбузы, голова манекена, стопка бумаги, старая покрышка, кокос, мешки с мукой и многое другое.

Как оказалось, в некоторых ситуациях стрела из лука справляется лучше, чем рыболовный гарпун. А в некоторых лучше себя проявил гарпун.

Напомним, ранее блогеры показали крутые домашние эксперименты для полезного досуга с детьми.