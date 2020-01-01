30 экспериментов, которые можно сделать на карантине с детьми

Детям скучно дома? Попробуйте повторить эксперименты из этого видео.

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Блогеры из БЕРИ И ДЕЛАЙ подготовили видео с лучшими экспериментами. В экспериментах участвуют шарики орбиз, мыльная пена и газировка. Также в видео вы увидите оптическую иллюзию с водой и иллюзию-мультик.

Внимание, любые действия, предпринятые вами после просмотра этого видео, выполняются исключительно на ваш собственный страх и риск.

Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.