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30 экспериментов, которые можно сделать на карантине с детьми

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Детям скучно дома? Попробуйте повторить эксперименты из этого видео.

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Блогеры из БЕРИ И ДЕЛАЙ подготовили видео с лучшими экспериментами. В экспериментах участвуют шарики орбиз, мыльная пена и газировка. Также в видео вы увидите оптическую иллюзию с водой и иллюзию-мультик.

Внимание, любые действия, предпринятые вами после просмотра этого видео, выполняются исключительно на ваш собственный страх и риск. 

Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.

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Теги: видео, эксперименты
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