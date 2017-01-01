Неоновые трюки: Эксперименты с ультрафиолетом

Такие эксперименты можно сделать дома.

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В этом видео блогеры из Enjevent покажут удивительные неоновые трюки с ультрафиолетовой лампой.

В видео не передать всю красоту, получаемую в ультрафиолетовом свете, вживую это смотрится гораздо захватывающе. Но они постарались показать, как же красиво светятся различные предметы в ультрафиолете.

Напомним, ранее блогеры проверяли, на что способно напряжение сети 220 Вольт.

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