Неоновые трюки: Эксперименты с ультрафиолетом
Такие эксперименты можно сделать дома.
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В этом видео блогеры из Enjevent покажут удивительные неоновые трюки с ультрафиолетовой лампой.
В видео не передать всю красоту, получаемую в ультрафиолетовом свете, вживую это смотрится гораздо захватывающе. Но они постарались показать, как же красиво светятся различные предметы в ультрафиолете.
Напомним, ранее блогеры проверяли, на что способно напряжение сети 220 Вольт.
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