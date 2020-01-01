15 крутых экспериментов в домашних условиях

Такие эксперименты доступны каждому.

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Не знаешь чем заняться в свободное время? У блогеров из Трум Трум СЕЛЕКТ есть отличное лекарство от скуки! Смотри новое видео с 15 экспериментами, которые можно проводить в домашних условиях.

Материалы и инструменты: одноразовые стаканы, вода, железная вата, спички, чипсы, яйца, монетки, магниты и другое.

Напомним, ранее блогеры показали пять способов проверить золото.