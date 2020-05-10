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Крутые домашние эксперименты для полезного досуга с детьми

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Детям эти простые эксперименты точно понравятся, хотя и взрослым будет интересно и весело.

Современных детей интересует только компьютер - часто сокрушаются современные родители. И доля правды в этом есть: ведь мир в Интернете, фильмы и компьютерные игры выглядят намного интереснее скучных будней и надоевших школьных книжек.

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Но если с детства показать детям, какими интересными и захватывающими могут быть самые обычные вещи, то малыши и дальше будут с удовольствием познавать окружающий мир. Поэтому в видео собрали вместе несколько простых и зрелищных экспериментов с подручными предметами, которые помогут весело и с пользой проводить досуг с детьми на карантине.

Напомним, ранее блогеры показывали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.

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Теги: видео, эксперименты
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