Самая странная жидкость на Земле: Эксперименты
Что такое сухая вода и что с ней можно сделать?
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Блогер Thoisoi расскажет о такой необычной жидкости, как сухая вода. Достать эту необычную жидкость очень сложно, но через знакомых он ее раздобыл.
Так называемая сухая вода имеет и научное название - Novec. Эта жидкость была изобретена компанией 3М в 90-х годах прошлого столетия в качестве хладагента вместо опасного для озонового слоя фреона.
Напомним, ранее блогеры показали эксперименты с ультрафиолетом.
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