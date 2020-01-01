Самая странная жидкость на Земле: Эксперименты

Что такое сухая вода и что с ней можно сделать?

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Блогер Thoisoi расскажет о такой необычной жидкости, как сухая вода. Достать эту необычную жидкость очень сложно, но через знакомых он ее раздобыл.

Так называемая сухая вода имеет и научное название - Novec. Эта жидкость была изобретена компанией 3М в 90-х годах прошлого столетия в качестве хладагента вместо опасного для озонового слоя фреона.

Напомним, ранее блогеры показали эксперименты с ультрафиолетом.