50 литров жидкого азота против бассейна: Эксперименты

Видео снято как Проверка Эксперимента! Не повторять! Любые действия в видео не являются призывом к их повторению! Пожалуйста, будьте ответственны всегда!

Читай также: Как сварить яйцо без огня и электричества: Эксперименты Блогер TimOn ChaveS решил посмотреть, что произойдет, если бросить в бассейн сухой лед и жидкий азот. Естественно, использовался пластиковый бассейн, который установили во дворе частного дома. Заодно, он решил проверить, насколько сильно опустится температура с бассейне. Напомним, ранее блогеры создавали бассейн из огромного шара. Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram .

magne1906