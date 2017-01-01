50 литров жидкого азота против бассейна: Эксперименты
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Блогер TimOn ChaveS решил посмотреть, что произойдет, если бросить в бассейн сухой лед и жидкий азот.
Естественно, использовался пластиковый бассейн, который установили во дворе частного дома.
Заодно, он решил проверить, насколько сильно опустится температура с бассейне.
Напомним, ранее блогеры создавали бассейн из огромного шара.
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