Видео дня: Блогер создал пистолет для стрельбы масками

Берегитесь, нарушители санитарных норм!

Учитывая количество случаев COVID-19, а также исследования, которые показывают, что маски замедляют распространение болезни, может быть неприятно видеть людей без масок в общественных местах. Помня об этом - и об одержимости некоторых американцев оружием - ютубер Аллен Пэн решил создать пусковую установку масок, которая пытается стрелять масками в лица людей.

Читай также: Маски с клапанами не спасают от коронавируса - исследование

Пэн использовал тормозную магистраль, соленоидный клапан, баллон с углекислым газом, пистолетную рукоятку с распылительной краской и снаряды с магнитами, прикрепленные пневматической пусковой установке, названной Mask Gun. Это немного похоже на сетчатый пистолет, цель которого - запустить маску в лицо человека и обмотать его голову веревками, чтобы удерживать ее на месте.

После того, как испытания в мастерской Пэна подтвердили, что эта идея, по крайней мере, в какой-то мере осуществима, он привез устройство в Хантингтон-Бич, Калифорния. К тому времени, когда Пэн разработал пистолет, казалось, что все больше пляжников носят маски. Тем не менее, он попросил нескольких прохожих проверить пусковую установку масок на манекене, и это вроде как сработало.

Хотя пистолет-маска может казаться хорошей идеей, стрелять снарядами в лицо никогда не бывает сверхбезопасно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае для разблокировки смартфона создали маску с ультрафиолетом.