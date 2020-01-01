Сборку iPhone перенесут во Вьетнам

Специалисты Apple проверили условия работы сотрудников во Вьетнаме.

Apple рассматривает возможность привезти сборку своих iPhone во Вьетнам. В новом отчете говорится, что компания недавно посетила завод, управляемый Luxshare, партнером по сборке, чтобы проверить условия жизни рабочих и предприятия.

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Согласно Apple Insider, представители Apple посетили предприятие Luxshare, чтобы проверить жизнеспособность производства iPhone в регионе. Тан Дуэ Бан, менеджер Luxshare по иностранным делам, по всей видимости, сообщил местным СМИ, что фабрика в промышленном парке Ван Чунг была обследована, чтобы убедиться, что она подходящего размера, имеет ли необходимые помещения и есть ли у нее инвестиционный капитал для начала сборки iPhone.

"Специалисты Apple постоянно изучали условия производства iPhone в Luxshare в Бакжанге. Корпорация Apple впечатлена скоростью, с которой здесь построено наше предприятие. В то же время посредством практических исследований Apple высоко ценит потенциал провинции Бакзянг и трудолюбивых работников". Для тех, кто не знает, Luxshare - одна из вьетнамских фирм, которая также собирает AirPods.

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Недавно компания запросила финансовую поддержку для расширения производства AirPods и, как сообщается, получила ее. Кроме того, строительство завода на 30 гектарах было завершено за 5 месяцев, по словам Бэнга, после того, как Apple попросила расширить производство. На данный момент в Luxshare работает около 28 000 сотрудников, и их количество может легко вырасти до 50 000 и даже 60 000, если компания получит разрешение на сборку iPhone.

Напомним, ранее сообщалось, что на Apple подали иск на триллион за кражу телефона.