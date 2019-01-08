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Китай и Индия объявили бойкот Apple

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Неформальный бойкот уже привел к спаду продаж.
Пользование iPhone в Китае не поощряют
Пользование iPhone в Китае не поощряют
root-nation.com

Аналитики из Bank of America Merrill Lynch предположили, что Apple столкнулась с тревожным "неформальным бойкотом" со стороны потребителей в Китае и Индии.

Опрос, проведенный исследовательской группой, показывает заинтересованность пользователей в обновлении до iPhone. Причем большинство из них — владельцы Samsung или Huawei.

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По прогнозам аналитиков, Apple может больше всех пострадать из-за торговой войны с Китаем.

Эксперты связывают проблему с тремя ключевыми моментами:

  1. Опасения по поводу торговой войны уже подорвали рынок акций США, а страх перед жестким давлением Китая усиливает это воздействие
  2. Торговая война, как правило, ослабляет юань, делает широкий спектр американских товаров менее конкурентоспособными и снижает долларовые доходы за рубежом
  3. Неофициальный бойкот американской продукции еще больше увеличивает торговый дефицит между США и Китаем.

"Потребители в Китае и Индии проявляют меньшую заинтересованность в обновлении до iPhone и большую — до Xiaomi и Samsung. Продажи Apple могут также пострадать от общего перенаправления спроса со стороны Китая на американскую продукцию", - сообщают аналитики из Bloomberg.

В Китае действительно падает спрос на продукцию Apple. Производители поощряют сотрудников за покупку смартфонов отечественных производителей и карают за приобретение iPhone. 

Напомним, ранее сообщалось, что производство iPhone могут перенести во Вьетнам.

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Теги: Китай, Индия, Apple
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  08.01.2019, 14:25
Оценка:  -1
гость
Как страны 3го мира посмели объявить бойкот великим США...?)
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