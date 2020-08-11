Непроданное из-за коронавируса пиво пустили на биотопливо

В Австралии решили утилизировать пиво интересным способом.

Когда в марте из-за коронавируса в Австралии закрылись бары и рестораны, на пивоварнях остались огромные запасы непроданного несвежего пива. Но вместо того, чтобы пропадать даром, некоторые просроченные эли и лагеры в штате Южная Австралия служат новой цели: приводят в действие водоочистные сооружения, сообщает CNN.

Читай также: Из-за изменения климата человечество лишится пива

На заводе по очистке сточных вод Glenelg к западу от столицы штата Аделаида миллионы литров неиспользованного пива с местных пивоварен были преобразованы в возобновляемые источники энергии для процесса очистки воды в последние месяцы.

На заводе органические промышленные отходы смешиваются с осадком сточных вод для производства биогаза, который затем превращается в электричество для питания всего предприятия. Обычно он производит достаточно биогаза, чтобы обеспечить около 80% его потребностей в энергии.

Но недавний приток пива поднял его производство энергии на новый уровень, достигнув 654 мегаватт-часов за один месяц, говорится в заявлении Лизы Ханнант, старшего менеджера по производству и переработке SA Water.

"Добавляя около 150 000 литров пива с просроченным сроком годности в неделю, мы производим рекордные 355 200 кубометров биогаза в мае и еще 320 000 кубических метров в июне, что достаточно для снабжения энергией 1 200 домов", - сказал Ханнант.

Читай также: В древних горшках найдены следы пива

Пиво хорошо зарекомендовало себя в "варочных котлах" завода, - сказал Ханнант, имея в виду большие герметичные бетонные резервуары, в которых осадок сточных вод нагревается в бескислородной среде и разлагается с образованием биогаза, богатого метаном. Она добавила, что высокая теплотворная способность выпивки - количество тепла, выделяемого при сгорании, - делает ее "идеальной" для анаэробного процесса.

Введенный в конце марта карантин в Австралии из-за коронавируса сильно ударил по пивоваренной отрасли. В мае Lion Beer Australia, одна из крупнейших пивоваренных заводов страны, заявила, что опорожняет 90 000 бочонков - или 4,5 миллиона литров несвежего пива, согласно 7News, филиалу CNN.

Пиво было сброшено на очистные сооружения пивоваренных заводов по всей стране, чтобы создать биогаз, который можно использовать для приготовления нового пива, сообщает 7News.

Напомним, ранее сообщалось, что австралийцы создали космическое пиво.