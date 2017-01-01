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В древних горшках найдены следы пива

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Пиво умели делать еще 9 тысяч лет назад.
Следы пива нашли на старой посуде
Следы пива нашли на старой посуде
phys.org

Международная группа ученых выяснила, каким образом люди эпохи неолита, проживавшие на территории современного Китая, изготавливали алкоголь. Исследователи обнаружили артефакты, использующиеся для брожения. Об том сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Исследователи изучили гончарные изделия, датированные 7-9 тысячами лет назад. Были обнаружены следы крахмала, грибов и растительных тканей, которые являлись ингредиентами для ферментированных напитков. Форма глиняной посуды указывает на то, что древние люди изготавливали пиво двумя способами. Они либо позволяли зернам прорасти, в результате чего значительное количество крахмала превращалось в сахар, либо приготавливали закваску для брожения.

Ученые отмечают, что для брожения использовались широкие глиняные сосуды с узким отверстием и горлышком, которые облегчали анаэробные ферментативные процессы. Производство алкоголя могло стимулировать развитие сельского хозяйства, поскольку люди выращивали культурные растения, специально предназначенные для приготовления пива. При этом ни один из методов не позволял получить очень крепкие напитки.

Следы пива нашли на старой посуде
Следы пива нашли на старой посуде
phys.org

Напомним, ранее сообщалось, что воссоздан древнеегипетский алкогольный напиток.

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Теги: пиво, Китай, археология
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