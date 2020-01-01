Интересный факт дня: Мозг партийного отличается от мозга беспартийного

У беспартийных абсолютно иначе работает мозг, чем у представителей политических партий.

Новое крупное исследование показывает, что мозг людей, не имеющих политической принадлежности, отличается от мозга тех, кто решительно поддерживает одну партию.

Крупнейшее на сегодняшний день функциональное нейровизуализационное исследование такого рода показывает, что беспартийные избиратели обрабатывают информацию, связанную с риском, иначе, чем партийные.

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Результаты показывают, что беспартийные избиратели представляют собой отдельную группу, а не просто люди, не желающие разглашать свои политические предпочтения.

Эксперты обнаружили различия в функциональной обработке мозга между партийными и беспартийными в тех частях мозга, которые помогают людям общаться и взаимодействовать с другими: правый медиальный височный полюс, орбитофронтальная / медиальная префронтальная кора и правая вентролатеральная префронтальная кора. Когда люди выполнили простую задачу по принятию решений, связанных с риском, у двух групп наблюдались различия в кровотоке в этих областях мозга.

Д-р Даррен Шрайбер из Университета Эксетера, который руководил исследованием, сказал: "Существует скептицизм по поводу существования беспартийных избирателей, что они просто люди, которые не хотят заявлять о своих предпочтениях. Но мы показали активность их мозга. отличается даже вне политики Мы считаем, что это имеет важные последствия для политической кампании - беспартийных следует рассматривать как третью группу избирателей".

"В США 40 процентов людей считаются беспартийными избирателями. Предыдущие исследования показывают, что негативная агитация удерживает их от голосования. Это предварительное исследование предполагает, что американские политики должны по-разному относиться к колеблющимся избирателям, а позитивная агитация может иметь важное значение для получения их поддержки. горячая риторика может апеллировать к партийной базе, она может полностью оттолкнуть беспартийных от политики".

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Команда политологов, нейробиологов и психиатров просканировала мозг 110 участников в США с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), пока они выполняли задание. Некоторые из них были зарегистрированы одной из двух основных партий, а другие - нет. Различия в мозговой активности возникли, когда людям приходилось выбирать, принимать ли безопасное или рискованное решение, что наводит на мысль, что беспартийные избиратели по-разному занимаются неполитическими задачами.

Теперь эксперты надеются провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, что различия в мозговой активности говорят о личностях и социальных характеристиках беспартийных избирателей.

Во время сканирования мозга участники, которые жили в округе Сан-Диего, должны были выбрать между вариантами, которые обеспечили бы гарантированный выигрыш, и теми, которые давали шанс либо на потери, либо на прибыль.

После эксперимента исследователи сопоставили участников с общедоступными протоколами голосования, чтобы узнать, зарегистрированы ли они как республиканцы или демократы или не имеют партийных предпочтений. Всего 73 были партийными - 56 демократов и 17 республиканцев - и 37 беспартийных.

Правый медиальный височный полюс, орбитофронтальная / медиальная префронтальная кора и правая вентролатеральная префронтальная кора, как было показано, важны для социальных связей человека в сотнях исследований изображений мозга. Они помогают людям подключаться к своим социальным группам, понимать мысли других и регулировать наши реакции на других.

Напомним, ранее мы узнали, что современные обезьяны умнее наших предков.