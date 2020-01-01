Xiaomi отменила выпуск экспериментального смартфона Mi Mix Alpha

Экран, который опоясывает смартфон, не появится на Mi Mix Alpha.

У Xiaomi на 11 августа запланирована большая презентация, на которой представят несколько новых телефонов. Среди них могут быть некоторые из премиальной линейки Mi, которые представят ранее невиданные функции на мобильных устройствах, такие как точная настройка графических процессоров и камеры под дисплеем. Одна вещь, которой будет заметно не хватать, - это футуристического Mi Mix Alpha от Xiaomi, и причина проста. Компания, по-видимому, решила, что это того не стоит, и молча отменила его создание.

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По словам генерального директора Лэй Цзюня, это был всего лишь предварительный исследовательский проект, который можно назвать "пре-альфа". Учитывая дизайн и идею телефона, экран которого почти полностью покрывает его корпус, в это тоже нетрудно поверить. С другой стороны, линия Xiaomi Mi Mix всегда несла в себе эту "экспериментальную" ауру, но пока на рынке уже три телефона Mi Mix.

Все сводится к неуказанным проблемам при массовом производстве, предполагает главный исполнительный директор. Опять же, учитывая дизайн телефона, было бы не слишком удивительно, если бы Xiaomi признала, что Mi Mix Alpha был слишком дорогим в производстве и имел слишком низкую доходность, чтобы окупиться.

У Xiaomi, однако, выйдет Mi Mix 4, но это займет некоторое время. Теперь, когда большинство телефонов имеют безрамочный дизайн, Xiaomi придется найти новую "фишку", чтобы выделить линейку Mi Mix.

Был также вопрос о собственных мобильных процессорах Surge, первый из которых был запущен еще в 2017 году на Xiaomi Mi 5c. Xiaomi также признает, что столкнулась с огромными проблемами в будущем, но пока не сдается. Учитывая судьбу Huawei, у Xiaomi может быть больше мотивации убедиться, что все ее комплектующие можно производить, если с ней произойдет худший сценарий.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выкупила собственные акции, которые упали в цене почти вдвое.