Xiaomi выкупила собственные акции, которые упали в цене почти вдвое

Акции подешевели на 43%.

В июле прошлого года компания Xiaomi начала торговать собственными акциями, после чего они подешевели примерно на 43%.

Теперь же стало известно о том, что на прошлой неделе, когда закончился период, в течение которого было запрещено продавать купленные акции, Xiaomi выкупила около 6 млн собственных акций у инвесторов, начавших продавать их на фоне снижения цены. В среднем одна акция Xiaomi на прошлой неделе стоила по 1,24 доллара. Так что Xiaomi потратила на эти цели около 7,5 млн долларов.

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В пресс-службе Xiaomi заявили, что нынешний объем денежных ресурсов компании позволяет ей осуществлять выкуп собственных акций, сохраняя при этом стабильное финансовое положение.

Всего за несколько дней до окончания полугодового периода, когда акции компании нельзя было продавать, акции компании подешевели примерно на 20%. На прошлой неделе их цена упала на 3%. С того момента, как Xiaomi стала публичной, рыночная стоимость компании снизилась почти вдвое.

Напомним, ранее Xiaomi отчиталась об итогах первого квартала 2018 года, в котором потеряла больше миллиарда.

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