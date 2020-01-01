Основатель ВКонтакте и Telegram предрек крушение интернета

Ситуация с TikTok может сегментировать глобальную Сеть.

Павел Дуров, основатель соцсети ВКонтакте и мессенджера Telegram, заявил, что конфликт США и Китая может привести к разбитию Интернета на сегменты, каждый для своего региона. Об этом он написал на своем официальном телеграм-канале.

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"Я могу понять, почему правительство США угрожает запретить TikTok, если его активы в США не будут проданы американским инвесторам. В конце концов, Китай запрещает практически все некитайские приложения для социальных сетей на своей территории. Почему остальной мир, включая США, должен позволить китайскому приложению свободно находиться на своих рынках? Если вы хотите получить доступ к рынкам других стран, вам также следует открыть для них свой рынок - это было бы справедливо", - написал Дуров.

Он также пояснил, что претензии США к TikTok создают опасный прецедент, который может в конечном итоге убить Интернет как действительно глобальную сеть (или то, что от нее осталось).

"До противостояния США-TikTok только автократические страны, такие как Иран, Китай или Россия, были известны тем, что запугивали технологические компании, чтобы они продавали часть своего бизнеса инвесторам, тесно связанным с их правительствами. Например, неудивительно, что Uber пришлось продавать свои российские и китайские филиалы местным игрокам", - добавляет Дуров.

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Также он гордится, что Telegram отвергает предложения стран продать часть своего бизнеса.

"Я горжусь тем, что, в отличие от Uber, мы в Telegram всегда отклоняли предложения о продаже наших операций в конкретных странах. Несколько лет назад мы получили письма из двух фондов со связями со странами, которые позже попытались заблокировать Telegram. В обоих письмах была выражена одна и та же идея: "Telegram скоро заблокируется в нашей стране, поэтому единственный вариант - продать нам местную часть вашего бизнеса". Мой ответ на эти предложения соответствовал моей фотографии среднего пальца 2011 года: мы не собираемся предавать наших пользователей. Мы не продаем Telegram - ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией", - пояснил создатель ВК.

Дуров напомнил про свое фото со средним пальцем instagram.com

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft хочет купить TikTok.