Илон Маск похвастался необычайным спросом на спутниковый интернет

Starlink хотят подключить уже 700 000 человек в США.

Компания SpaceX заявила, что Starlink, ее зарождающаяся спутниковая интернет-служба, уже столкнулась с "необычайным спросо"» со стороны потенциальных клиентов: "почти 700 000 человек" по всей территории США указывают, что они заинтересованы в предстоящем обслуживании компании.

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В связи с большим, чем ожидалось, интересом, SpaceX подал запрос в Федеральную комиссию по связи в пятницу с просьбой увеличить количество авторизованных пользовательских терминалов с 1 миллиона до 5 миллионов. Пользовательские терминалы - это устройства, которые потребители будут использовать для подключения к спутниковой сети компании.

Запрос приходит примерно через полтора месяца после того, как SpaceX обновил свой веб-сайт Starlink, чтобы потенциальные клиенты могли "получать обновления новостей и доступности услуг Starlink в вашем регионе". Зарегистрировать свой интерес к сервису Starlink означало просто отправить адрес электронной почты и почтовый адрес, без платы за получение обновлений.

Starlink - это амбициозный план компании по созданию объединенной сети, состоящей из около 12 000 малых спутников, для обеспечения высокоскоростного интернета в любой точке мира. На сегодняшний день SpaceX запустил более 500 спутников Starlink. В дополнение к выводу спутников на орбиту, SpaceX потребуется построить обширную систему наземных станций и доступных пользовательских терминалов, если она собирается подключать потребителей напрямую к своей сети.

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Этим летом SpaceX начинает закрытое бета-тестирование сервиса Starlink, которое, по его словам, "будет сопровождаться публичным бета-тестированием". Компания Илона Маска сообщила FCC, что Starlink начнет предлагать коммерческие услуги в северной части Соединенных Штатов и на юге Канады "до конца этого года", а затем быстро расширится до "почти глобального охвата всего мира в 2021 году". Маск объявил, что скорость интернета Starlink конкурирует с существующими службами, привязанными к Земле, заявив в марте, что "сеть будет иметь задержку менее 20 миллисекунд, так что кто-то может сыграть в видеоигру с быстрым откликом на конкурентном уровне".

Спутниковая сеть является амбициозной задачей. Как ранее говорил президент SpaceX Гвин Шотвелл, "строительство сети Starlink будет стоить компании около 10 миллиардов долларов или более". В последние несколько лет компания неуклонно привлекала средства от частных инвесторов, а последний раз оценил SpaceX в 44 миллиарда долларов.

Однако, если Starlink преуспеет, SpaceX сообщил инвесторам, что бизнес спутникового интернета нацелен на адресный рынок стоимостью 1 триллион долларов. Morgan Stanley недавно заявил, что если Starlink окажется более успешным, чем ожидалось, оценка SpaceX может достигнуть 175 миллиардов долларов в наиболее оптимистичном сценарии.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск пообещал сделать свои спутники невидимыми.