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Украинцы будут получать адреса электронной почты вместе с паспортом

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Официальные адреса получат и предприниматели.
Адреса будут присваивать украинцам по желанию
Адреса будут присваивать украинцам по желанию
thedigital.gov.ua

Все граждане смогут получить официальные электронные адреса вместе с паспортами. Соответствующий законопроект №3860 зарегистрирован в Верховной Раде.

Как ожидается, закон "усовершенствует процесс регистрации юридических лиц и создаст благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине". 

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Что это дает? Письма и сообщения, присланные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными. Это не потребуют дополнительного документального подтверждения их направления и тому подобное. Например, повестка в суд, отправленная на такой адрес, считается официально врученной. И неявка будет преследоваться по закону. 

Официальный электронный адрес будет введен для юрлиц, физлиц-предпринимателей, адвокатов, арбитражных управляющих и др.

Такой адрес будет состоять из идентификатора, отметки "@" и доменного имени (кроме доменных имен, оканчивающихся на ".ru"). Так, идентификатором для юридических лиц предлагается определить код согласно ЕГР, для физических лиц-предпринимателей - регистрационный номер карточки налогоплательщиков. Такая почта будет регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований и в Едином государственном демографическом реестре.

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Для физических лиц официальная электронная почта будет присваиваться при получении паспорта или изменениях данных в паспорте. Однако физические лица будут получать официальный электронный адрес только по желанию. Граждане смогут получить официальный электронный адрес через Единый портал государственных услуг Дія.

Компании, учреждения, общества и ФОПы при регистрации и регистрации изменений сведений в ЕГР  будут автоматически получать официальные электронные адреса. 

Для юридических лиц, самозанятых лиц и других субъектов правоотношений предлагается ввести процедуру регистрации официальной электронной почты, которая будет использоваться в деловом общении, во время переписки с судами, государственными органами и тому подобное. Предполагается поэтапная перехода коммуникаций в электронном виде, но если официальный адрес не зарегистрирован и отсутствует в ЕГР, сохраняется форма направления писем по почте.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина заняла 75-е место в рейтинге развитости IT-технологий.

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Теги: email, почта, Украина
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Noblesse_obliger    27.07.2020, 15:12
Оценка:  +2
Noblesse_obliger
Ахринительная уловка,послали и можно засудить!!!
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