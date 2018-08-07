В Украине утвердили запуск услуги переноса номера мобильного

Абоненты могут закрепить за собой номер, вне зависимости от оператора.

Перенести номер можно будет уже в следующем году MacDigger

Нацкомиссия по регулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ) приняла решение, в котором утвердила дату запуска услуги переноса номеров при смене оператора. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

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Решение под номером № 413 было принято на заседании комиссии 7 августа. Датой запуска услуги переноса номера определено 1 мая 2019 года. Также в документе указана еще одна дата – 1 февраля 2019 года. Это крайний срок завершения всех подготовительных работ к запуску услуги.

В конце прошлого месяца, 26 июля, завершилось общественное обсуждение проекта решения и сейчас документ находится на рассмотрении профильных комитетов правительственных структур. Одновременно НКРСИ опубликовала актуальный "Ориентировочный план мероприятий по внедрению услуг по переносу абонентских номеров (по состоянию на 07.08.2018)". Следующее заседание рабочей группы, посвященное обсуждению реализации плана состоится 16 августа.

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Сейчас уже почти все готово к запуску услуги, большая часть оборудования установлена и готова к введению в эксплуатацию. УГЦР осталось только закупить услугу комплексной системы защиты информации (КСЗИ).