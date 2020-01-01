Samsung выпустил свой самый дешевый смартфон

Повезло пока что жителям Индии.

Samsung запускает Galaxy M01 Core в Индии как свой самый дешевый смартфон в 2020 году. В отличие от обычных телефонов компании, этот телефон работает под управлением Android 10 Go с одним пользовательским интерфейсом. Его цена составляет 73 доллара или 87 долларов для вариантов хранения емкостью 1 ГБ + 16 ГБ и 2 ГБ + 32 ГБ соответственно.

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Как показывают ОС и цена, Galaxy M01 Core или Galaxy A01 Core - смартфон Samsung начального уровня, работающий на четырехъядерном процессоре MediaTek MT6739 с максимальной тактовой частотой 1,5 ГГц. Этот чипсет имеет 4 ядра ARM Cortex-A53 для процессора и графического процессора PowerVR GE8100.

Микросхема дополнительно сопряжена с 1 ГБ / 2 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и 16 ГБ / 32 ГБ памяти eMMC 5.1 с поддержкой карт microSD. На передней панели телефона установлена ​​5,3-дюймовая HD + TFT LCD панель с соотношением сторон 18: 9 и 5-мегапиксельная селфи-камера над ней.

Задняя часть телефона оснащена 8-мегапиксельной основной камерой в паре со светодиодной вспышкой. Устройство полностью изготовлено из пластика с узорами на задней панели для лучшего сцепления.

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Другие функции телефона включают 4G, VoLTE, 2,4 ГГц WiFi, Bluetooth 4.2, 3,5-мм разъем для наушников, порт MicroUSB и аккумулятор на 3000 мАч. Наконец, устройство поставляется в трех цветовых вариантах, а именно: красный, черный и синий.

Galaxy M01 Core можно будет приобрести по всей Индии.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung запатентовал смартфон с экраном-водопадом.