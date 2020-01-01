Huawei готовит к выходу необычный смарт-браслет с наушником

Браслет можно использовать как Bluetooth-гарнитуру.

Китайский производственный гигант Huawei в настоящее время работает над новым смарт-устройством Huawei Talkband B6. Совсем недавно некоторые изображения этого устройства появились на Weibo. Это устройство является значительным обновлением по сравнению с предшественником. Напомним, что серия Talkband представляет собой двойное устройство, которое служит как умным-браслетом, так и гарнитурой Bluetooth.

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Начнем с того, что Huawei Talkband B6 имеет гораздо больший дисплей, чем его предшественник. С большим дисплеем мы можем быть уверены, что это устройство сможет отображать больше информации. Это интеллектуальное устройство поставляется с несколькими циферблатами. Из видео на дисплее отображается время и дата, погода и информация о сожженных калориях. Он также показывает частоту сердечных сокращений, шаги, расстояние и уровень заряда батареи.

Кроме того, Huawei TalkBand B6 будет иметь несколько вариантов ремешка. С точки зрения цвета, будут как минимум красные и черные варианты.

Умный браслет с наушником weibo

Согласно сообщению Weibo, Huawei TalkBand B6 будет поставляться с чипсетом Huawei Kirin A1. Kirin A1 - это первый носимый чип Huawei, который поддерживает беспроводное аудиооборудование и умные часы. Он сертифицирован по Bluetooth 5.1 и Bluetooth Low Power 5.1. Этот чип объединяет блок обработки Bluetooth и аудио в компактном размере 4,3 мм * 4,4 мм. Чтобы решить проблему с отключением наушников, вызванную Bluetooth и помехами в сигнале, в Kirin используется разработанная компанией AI технология двухканальной синхронной передачи.

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Он может реализовывать сигналы левого и правого каналов прямо с терминалов смартфона. Потребляемая мощность синхронной передачи снижается на 50%, а задержка уменьшается на 30%. Кроме того, в Kirin A1 используется уникальная технология Bluetooth-кодека BT-UHD Ultra HD с максимальной пропускной способностью до 6,5 Мбит / с. Это значительно увеличивает скорость передачи, которая в 2,8 раза превышает стандартную скорость передачи по Bluetooth (2,1 Мбит / с).

Основываясь на характеристиках Kirin A1, TalkBand B6 может обеспечить стабильное и плавное соединение, отличное качество звука и интеллектуальное шумоподавление. Благодаря этому эти наушники стали открытой активной гарнитурой с шумоподавлением.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei могут запретить выпускать телефоны с microSD.