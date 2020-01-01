Huawei готовит к выходу телевизор с выдвижной камерой

Умный телевизор должны показать 8 апреля.

На прошлой неделе компания Huawei представила флагманские телефоны Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro Plus. Эти телефоны выйдут в Китае 8 апреля. На предстоящем мероприятии также появятся некоторые другие продукты. Сегодня Huawei выпустила новый плакат, на котором сообщалось, что 8 апреля будет выпущен телевизор Huawei Vision Smart TV со встроенной всплывающей камерой.

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К сожалению, о загадочном Huawei Vision Smart TV ничего не известно. Китайская фирма представила свои первые 75-дюймовые и 65-дюймовые телевизоры Vision Smart TV в прошлом году в ноябре. 75-дюймовая версия, стоимостью 12 999 юаней (~ 1832 долл. США), предлагает пользователям светодиодный дисплей Quantum Dot. Он выдает разрешение 4K с высокой частотой обновления 120 Гц вместе с поддержкой HDR Boost. Он имеет собственную ОС HongMeng (также известную как HarmonyOS).

Тизер мероприятия weibo

Смарт-телевизор Vision работал на четырехъядерном процессоре Honghu 818, имел динамик мощностью 65 Вт, который состоял из 6 широкополосных динамиков в сочетании с двумя пассивными излучателями и 1 сабвуфером. Как показано на рекламном плакате выше, первые Vision Smart TV оснащены всплывающей камерой для видеозвонков с разрешением 1080p (30 кадров в секунду).

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Что касается подключения, телевизор поставляется с поддержкой двухдиапазонных портов Wi-Fi, Bluetooth 5, HDMI 2.0, USB 3.0 и разъемами для коаксиального кабеля. В нем также присутствовал голосовой помощник Xiaoyi. Ранее в этом месяце китайская компания представила 65-дюймовый Huawei Smart Vision TV Premium Edition, который поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ для хранения.

Smart Vision TV от Huawei является частью стратегии "1 + 8 + N". В структурированной стратегии 1 относится к смартфонам, 8 относится к таким продуктам, как телевизоры, ПК, планшеты, очки, умные часы и наушники, а N означает большее количество устройств IoT.

Напомним, ранее сообщалось, что представлен телевизор за 14 млн гривен.