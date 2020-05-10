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Обновление Windows 10 ломает интернет

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Часть пользователей жалуется, что после обновления у них пропал доступ к Сети.
Windows 10 показывает ошибку соединением с Сетью, хотя ее нет
Windows 10 показывает ошибку соединением с Сетью, хотя ее нет
pinterest.com

Некоторые люди, которые обновились до Windows 10 версии 2004 (или Windows 10 May 2020 Update), испытывают странную проблему со своими интернет-соединениями.

Возникла проблема с индикатором состояния сетевого подключения (NCSI), который находится на панели задач. Затронутые пользователи жалуются, что значок указывает на то, что нет доступного подключения к Интернету, и Microsoft затрудняется объяснить, что происходит.

Как сообщает Гюнтер Борн, это отличается от проблем с интернет-соединением, которые вызывали проблемы у пользователей VPN. Несмотря на то, что Windows 10 информирует пользователей о том, что их интернет-соединение не работает, оно работает именно так, как и должно. 

Ошибка появилась после обновления
Ошибка появилась после обновления
tenforums.com

В TechNet Microsoft объясняет проблему:

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Клиенты сообщают об отсутствии доступа к Интернету в индикаторе состояния сетевых подключений (NCSI) на устройствах с Windows 10 2004 на устройствах, которые фактически могут пропинговать интернет-ресурсы или просматривать веб-сайты с помощью интернет-браузеров.

Microsoft знает об этой проблеме, но еще не решил ее.

Итак, еще раз, нам придется подождать, чтобы увидеть, когда Microsoft удалось диагностировать проблему и найти решение - хотя даже если вы затронуты этой проблемой, это скорее неудобство, чем реальная проблема.

Напомним, ранее сообщалось, что обновление Windows 10 ломает "песочницу" браузеров.

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Теги: Windows 10, интернет, обновление
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