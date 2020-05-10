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Обновление Windows 10 ломает "песочницу" браузеров

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Песочница в Chrome перестает работать.
Обновление Windows 10 оказалось с ошибкой
Обновление Windows 10 оказалось с ошибкой
Bleeping Computer

Обновление Windows сломало системы безопасности Chrome и других интернет-браузеров. В том числе Microsoft Edge.

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Все дело в режиме песочницы, в котором выполняются опасные процессы браузера. С помощью такого метода они не могут повредить критически важные системные ресурсы. Работа функции полагается на операционную систему.

Но в обновлении Windows 10 была строчка кода, которая “ломает“ работу песочницы. Можно было предположить, что проблема затрагивает только Chrome, однако, на самом деле, это касается почти всех популярных браузеров. А все потому, что многие из них, в том числе Opera и Microsoft Edge, работают на базе Chromium.

Напомним, ранее сообщалось, что в браузере Chrome нашли критическую уязвимость.

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Теги: Chrome, Windows 10
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