Встроенный антивирус Windows оказался самым лучшим

Он обошел конкурентов по производительности и эффективности.

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Независимая лаборатория AV-Test провела экспертизу 18 популярных антивирусов. Как оказалось, лучшим решением для пользователей является встроенный антивирус на Windows.

Немецкая компания составила рейтинг на основе удобства использования, производительности и надежности. Microsoft Windows Defender набрал максимум среди этих категорий.

Рейтинг антивирусов

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Так, антивирус показал 100%-ю защиту от вредоносных атак, включая угрозы нулевого дня. По числу ложных срабатываний антивирус также показал лучший результат.

Windows Defender успешно распознал 20 428 образцов вирусов, которые были обнаружены за последние четыре недели перед испытанием.

Напомним, встроенный антивирус Windows 10 уже оказывался одним из лучших летом 2019 года.