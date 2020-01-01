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Хакер взломал страницы Маска, Гейтса, Безоса, Обамы и Байдена

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Страницы известных личностей в Twitter были взломаны.
Взломанные страницы
Взломанные страницы
Скриншот

На страницах известных людей в Twitter начали появляться сообщения с просьбой отравить биткойны на кошелек для разблокировки учетной записи. Такие посты появились от имени Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Канье Уэста, Джо Байдена, Барака Обамы и Уоррена Баффетта.

 

Взломанные страницы
Взломанные страницы
Скриншот

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Это, очевидно, является результатом взлома Twitter, подобного которому мы никогда не видели прежде. Представитель социальной сети сказал, что они осведомлены о ситуации и вскоре опубликуют заявление.

 

Взломанные страницы
Взломанные страницы
Скриншот

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Хакеры предлагают послать тысячу долларов на кошелек, а в ответ получить две тысячи. Они, похоже, используют несколько разных кошельков, но адрес, который используется в твитах от Маска и Гейтса, получил биткойны на сумму около 59 000 долларов.

 

Взломанные страницы
Взломанные страницы
Скриншот

Взлому подверглась и страничка Apple, но они быстро удалили сообщение. Но список известных пользователей, которые пострадали, продолжает расти.

Взломанные страницы
Взломанные страницы
Скриншот

В Twitter, по-видимому, пытаясь предотвратить атаку хакеров, заблокировали многие проверенные аккаунты. Пока официального заявления не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что Илона Маска заблокировали в Twitter за аниме.

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Теги: взлом, Twitter
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