Хакер взломал страницы Маска, Гейтса, Безоса, Обамы и Байдена

Страницы известных личностей в Twitter были взломаны.

На страницах известных людей в Twitter начали появляться сообщения с просьбой отравить биткойны на кошелек для разблокировки учетной записи. Такие посты появились от имени Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Канье Уэста, Джо Байдена, Барака Обамы и Уоррена Баффетта.

Взломанные страницы Скриншот

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Это, очевидно, является результатом взлома Twitter, подобного которому мы никогда не видели прежде. Представитель социальной сети сказал, что они осведомлены о ситуации и вскоре опубликуют заявление.

Взломанные страницы Скриншот

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Хакеры предлагают послать тысячу долларов на кошелек, а в ответ получить две тысячи. Они, похоже, используют несколько разных кошельков, но адрес, который используется в твитах от Маска и Гейтса, получил биткойны на сумму около 59 000 долларов.

Взломанные страницы Скриншот

Взлому подверглась и страничка Apple, но они быстро удалили сообщение. Но список известных пользователей, которые пострадали, продолжает расти.

Взломанные страницы Скриншот

В Twitter, по-видимому, пытаясь предотвратить атаку хакеров, заблокировали многие проверенные аккаунты. Пока официального заявления не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что Илона Маска заблокировали в Twitter за аниме.