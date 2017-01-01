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Илона Маска заблокировали в Twitter за аниме

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Сам изобретатель не прокомментировал временную блокировку.
Страницу Илона Маска заблокировали
Страницу Илона Маска заблокировали
EPA/UPG

В октябре Илон Маск несколько раз отметился заявлениями в Твиттере. Сначала предприниматель рассказал, что ему нравятся аниме вроде “Твоего имени“ и “Принцессы Мононоке“, и он готов построить огромного боевого человекоподобного робота меху. Затем Маск пошутил, что готов заняться разработкой игры Half-Life 3, которую уже много лет ждут фанаты.

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22 октября глава Tesla и Space X решил показать свои увлечения чуть более явно, чем просто перечисляя мультфильмы.

Под твитом про любовь к аниме один из подписчиков Маска спросил, что происходит с двухфакторной аутентификацией для аккаунта Tesla. Предприниматель ответил предложением купить биткойны с картинкой “Биткойн-тян“.

 

Пост Илона Маска
Пост Илона Маска
twitter.com/elonmusk

 

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Пользователи Твиттера предположили, что аккаунт Маска взломали. При этом под сообщениями главы Tesla часто появляются поддельные аккаунты с таким же именем и аватаркой, которые выпрашивают криптовалюту. С лета 2018 года Twitter активно борется с мошенниками: например, соцсеть стала автоматически банит всех, кто меняет имя на “Илон Маск“.

Через несколько часов после публикации твитов про аниме и биткойны предприниматель заявил, что в Twitter тоже задумались о возможном взломе аккаунта, и ненадолго заблокировали Маска. Причину он не уточнил.

Напомним, ранее Tesla потеряла 2 миллиарда из-за оскорблений Илона Маска.

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Теги: Илон Маск, Twitter, аниме
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Источник: tjournal.ru

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