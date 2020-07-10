На iOs перестали запускаться популярные приложения. Назван виновник

Скорей всего виноват SDK Facebook.

Ряд популярных приложений и сервисов, в том числе Viber, TikTok, Spotify, Pinterest и Tinder, в настоящее время не работают на устройствах iOS, и в ранних сообщениях говорилось, что виноват Facebook.

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В социальных сетях широко распространены сообщения о сбоях приложений при их запуске на iPhone и iPad, а также о соответствующих скачках сбоя на сайте DownDetector.com. Приложения могут быть запущены, если устройство находится в автономном режиме, что полезно в некоторых случаях (например, если в Spotify сохранено много музыки), но в других случаях их функциональность будет полностью нарушена.

Хотя точная причина сбоев еще не подтверждена, ранние отчеты предполагают, что проблема вызвана SDK Facebook, который многие приложения используют для управления входами пользователей. Пользователям советуют не использовать Facebook для входа в приложение. Похожих сообщений о сбоях тех же приложений на устройствах Android нет.

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Сегодня утром на своей платформе для разработчиков Facebook заявил, что “осведомлен и расследует увеличение количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений“. В ветке GitHub многие разработчики сообщили о проблемах со своими приложениями.

Аналогичная проблема с Facebook SDK возникла в мае и затронула десятки приложений. Проблемы были в основном решены в тот же день.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook по ошибке рассекретила данные 14 млн человек.

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