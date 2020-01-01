Защиту iOS 14 взломали за пару дней

Взлом касается iPhone X.

Прошло всего несколько дней с тех пор, как Apple выпустила первую бета-версию iOS 14 для разработчиков, и сообщество джейлбрейков уже вступило в действие. Один из членов команды checkra1n опубликовал фотографию, на которой показан инструмент, успешно установленный на iPhone X под управлением iOS 14. Другой член команды, Сэм Бингер, также опубликовал фотографию, показывающую Cydia на iPhone X под управлением iOS 14.

Читай также: Новый провал Apple: После обновления iOS перестал работать FaceID

Средство джейлбрейка Checkra1n основано на низкоуровневом эксплойте checkm8, который затрагивает iPhone X и более старые устройства. Поскольку это эксплойт с использованием bootrom, Apple не может исправить его с помощью обновления программного обеспечения, и разработчикам checkra1n требуется лишь время, чтобы обновить инструмент для добавления поддержки джейлбрейка iOS 14. Поддержка диспетчера пакетов Cydia в iOS 14 также важна, так как без него невозможно управлять и устанавливать новые джейлбрейк-твики на свое устройство.

Учитывая быстрый прогресс, который команда checkra1n делает с этим инструментом и Cydia, вполне вероятно, что мы увидим джейлбрейк iOS 14 очень скоро. Однако, поскольку эксплойт checkm8 затрагивает только iPhone X и более старые устройства, владельцы более новых iPhone, таких как iPhone XS и iPhone 11, останутся без взлома. Для джейлбрейка iOS 14 на более новых iPhone необходимо обнаружить эксплойт в самой ОС, который потенциально может быть использован разработчиками для джейлбрейка iOS 14. Даже если кто-то сейчас обнаружит эксплойт в iOS 14, он вряд ли расскажет об этом, так как Apple может потенциально исправить его до публичного выпуска ОС.

Напомним, ранее сообщалось, что в iOS 14 появятся поддержка 5G и дополненной реальности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.