Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Google Картах появятся светофоры

Комментариев: 0
Вскоре вы сможете увидеть точное местоположение светофоров на Картах Google.
На картах появились светофоры
На картах появились светофоры
google

Google, похоже, экспериментирует с новой функцией, которая отображает светофор прямо в Картах. Согласно Droid-Life, которая впервые обнаружила новую реализацию, светофор будет виден как при навигации, так и при простом просмотре.

Читай также: Google Карты научились искать популярные блюда в ресторанах

Судя по всему, эта функция просто указывает на наличие светофора в определенных точках, а не отображает точный сигнал в режиме реального времени (хотя это было бы круто).

Apple выпустила аналогичную функциональность в своих собственных Картах в прошлом году. Такая же функция есть в Яндекс.Картах уже несколько лет, которая появилась даже до того, как Apple продемонстрировала собственную реализацию. Так что в этом случае Google просто играет в догонялки.

Напомним, ранее сообщалось, что Карты Google отметили 15-летие новым дизайном.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Google Карты, карты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь