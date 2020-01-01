В Google Картах появятся светофоры

Вскоре вы сможете увидеть точное местоположение светофоров на Картах Google.

Google, похоже, экспериментирует с новой функцией, которая отображает светофор прямо в Картах. Согласно Droid-Life, которая впервые обнаружила новую реализацию, светофор будет виден как при навигации, так и при простом просмотре.

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Судя по всему, эта функция просто указывает на наличие светофора в определенных точках, а не отображает точный сигнал в режиме реального времени (хотя это было бы круто).

Apple выпустила аналогичную функциональность в своих собственных Картах в прошлом году. Такая же функция есть в Яндекс.Картах уже несколько лет, которая появилась даже до того, как Apple продемонстрировала собственную реализацию. Так что в этом случае Google просто играет в догонялки.

Напомним, ранее сообщалось, что Карты Google отметили 15-летие новым дизайном.

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