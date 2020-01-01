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Карты Google отметили 15-летие новым дизайном

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Сервис получил крупное обновление и новую иконку.
Карты Google получили новый логотип
Карты Google получили новый логотип
Google

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Большинству из нас трудно вспомнить, какой была жизнь до изобретения Google Карт. Помните, каково это покупать карту дорог и пытаться читать и водить одновременно? Абсолютно “безопасно“! К своему 15-летнему юбилею Google Карты получили новый вид на iOS и Android, а также дополнительную информацию об общественном транспорте, улучшениях Live View и даже забавной иконке автомобиля для вечеринок в ограниченное время.

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Наиболее заметным обновлением Google Maps на мобильных устройствах является его новый дизайн, который был переработан и теперь имеет пять вкладок. Так, появились две новые вкладки: Сохраненное, которая отображает все списки и места, которые вы добавили в закладки, и Отзывы, который предлагает вам добавить фотографии и отзывы о местах, которые вы, возможно, посетили. С этим изменением Google также избавился от старого меню, где многие из этих функций были ранее скрыты. 

Все эти обновления должны появиться сегодня как на iPhone, так и на Android, за исключением обновлений Live View, которые, по словам Google, появятся в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что в Google Картах появится дополненная реальность.

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Теги: карты, Google, Google Maps, обновление
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