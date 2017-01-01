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Google Карты научились искать популярные блюда в ресторанах

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Такая функция пригодится туристам.
Google порекомендует блюда
Google порекомендует блюда
google

Создатели сервиса Google Карты рассказали о новой функции, которая пригодится путешественникам. Карты научились подсказывать, какие блюда в выбранном ресторане наиболее популярны.

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В основе функции — алгоритм машинного обучения. Он сопоставляют названия блюд, предоставленные пользователями сервиса, с соответствующими фотографиями и отзывами. В результате складывается картина того, какие блюда пользуются большей популярностью у посетителей.

Чтобы просмотреть информацию о блюдах, пользователю достаточно выбрать ресторан в Google Картах, после чего наиболее популярные блюда появятся на вкладке «Обзор», а вкладка «Меню» позволит изучить перечень предлагаемых блюд детальнее. Выбрав какое-либо блюдо, можно просмотреть соответствующие снимки и отзывы, опубликованные другими пользователями.

Описанная функция уже есть в Google Картах для Android. Разработчики обещают, что пользователям iOS она станет доступна в ближайшие месяцы.

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Теги: Google, Карты
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