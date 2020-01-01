Названы самые выгодные смартфоны

Стоимость смартфонов со временем падает. Но некоторые могут потерять всего половину своей стоимости спустя два года.

SellCell.com, крупнейший в мире сайт сравнения цен на сотовые телефоны, выпустил новое исследование, в котором подробно рассказывается, какие сотовые телефоны будут стоить больше всего через два года после покупки.

Анализ SellCell рассмотрел пять самых популярных брендов на рынке - iPhone, Samsung, Google, Sony и LG - и сравнил их стоимость с этим же месяцем 2018 года.

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Отраслевая статистика показывает, что 51% пользователей iPhone обновляются каждые 2 года, а 47% говорят, что ждут, пока их телефон перестанут работать. Примерно 40 процентов пользователей Android обновляются каждые 2 года, а 58 процентов ждут, когда их телефон перестанет работать. Почти все эти сотовые телефоны перепродаются на рынке или продаются у оператора мобильной связи.

Анализ SellCell показал, что iPhone XR (64 ГБ) сохранил наибольшую стоимость при перепродаже или обмене на новый телефон, обесценившись на 53 процента. Исследователи из SellCell обнаружили, что LG G7 ThinQ (64 ГБ) стоил наименьшую сумму денег, потеряв почти 90 процентов своей стоимости за тот же 2-летний период.

Главный операционный директор SellCell Сара Маккономи заявила, что в ходе анализа сравниваются цены в 35 популярных компаниях, занимающихся обменом сотовых телефонов, в Интернете, включая Amazon, Gazelle, Decluttr и другие. Ценообразование рассчитывалось по средней цене обмена, полученной от каждой компании.

Сравнительная таблица

"Многие потребители могут подумать, что iPhone слишком дорогой, но когда дело доходит до торговли этим iPhone через несколько лет, этот телефон на самом деле вернет вам больше денег, чем другие марки телефонов", - сказал Маккономи. "Сравните это с другими брендами на рынке, и вы увидите, что телефон стоит гораздо меньше через 2 года".

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Маккономи сказал, что наибольшее падение стоимости происходит, когда производитель готовится к запуску новой модели. Она рекомендует потребителям попытаться продать свое устройство до выхода новой модели, чтобы предотвратить падение цен. Например, стоимость в 2018 году для iPhone XS Max (64 ГБ) была 1099 долларов, когда он был представлен. В октябре 2019 года этот телефон можно было продать за 580 долларов, но сегодня он стоит всего 475 долларов.

Напротив, в 2018 году LG G7 ThinQ (64 ГБ) стоил 749 долларов, а уже в октябре 2019 года - 112 долларов. Сегодня его можно продать за 77 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы самые подделываемые смартфоны в Китае.

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