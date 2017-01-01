Названы самые недооцененные смартфоны 2019 года

В 2019 году мы увидели немало интересных смартфонов, со складными телефонами и дебютом 5G. Но есть пять смартфонов, которые были недооценены покупателями.

Издание androidauthority выбрало самые недооцененные смартфоны 2019 года.

Reno Ace

Reno Ace cnet.com

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Никто не мог сравниться с Oppo Reno Ace в одной из ключевых технологий. Этот смартфон до сих пор имеет самое быстрое решение для зарядки на рынке. Телефон имеет зарядку на 65 Вт для аккумулятора емкостью 4000 мАч, что позволяет полностью заряжать его до 100% за 35 минут. До выхода осталось пять минут? За это время смартфон можно зарядить с нуля до 25%.

Остальная часть Reno Ace также на флагманском уровне: процессор Snapdragon 855 Plus SoC, от 8 ГБ до 12 ГБ оперативной памяти, экран 90 Гц OLED и до 256 ГБ фиксированной памяти. Телефон также оснащен четырьмя основными камерами (48-мегапиксельная, 12-мегапиксельная телеобъективная, 12-мегапиксельная, сверхширокая 8-мегапиксельная, 2-мегапиксельная, монохромная) и 16-мегапиксельной селфи-камерой.

Этот телефон был бы неплохим предложением за 700 долларов или около того, но самое приятное, что его можно купить за 550 долларов.

LG G8X ThinQ

LG G8X ThinQ lge

LG G8X был, пожалуй, самым сбалансированным флагманом LG 2019 года. В нем не было фронтальной 3D-камеры, т.е. нет 3D-разблокировки лица, а также отсутствовал датчик отпечатков пальцев. Зато пользователи получали чехол с дополнительным экраном, беспроводную зарядку, влагонепроницаемый корпус, аудиосистему на базе 32-битного Hi-Fi Quad ЦАП и батарею на 4000 мАч.

Единственный серьезный облом в том, что в нем отсутствует тройная задняя камера. Вместо этого используется сверхширокие 12MP + 13MP.

Asus Zenfone 6

Asus Zenfone 6 Asus

Asus - еще один бренд, который, кажется, постоянно затмевается более известными производителями, по крайней мере, когда речь идет о неигровых телефонах. И Asus Zenfone 6 был, несомненно, одним из самых недооцененных смартфонов года.

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Zenfone 6 выделяется механизмом с поворотной камерой, в котором двойные тыловые камеры (48MP + 13MP ультра широкие) переворачиваются, чтобы служить в качестве селфи-каммер. Этот механизм можно использовать даже для панорам, поэтому вам не нужно перемещать телефон, чтобы сделать панораму.

Zenfone 6 также имеет 6,4-дюймовый экран FHD+, процессор Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ, 64 ГБ или 256 ГБ расширяемого хранилища, порт 3,5 мм и батарею емкостью 5000 мАч. Вы не получаете беспроводную зарядку или водонепроницаемость, но это более чем простительно за стартовую цену в 499 долларов.

ZTE Axon 10 Pro

ZTE Axon 10 Pro ZTE

Серия Axon от ZTE, кажется, постоянно приводит к появлению великолепных флагманских телефонов, и Axon 10 Pro доказал, что компания может делать крутые смартфоны. На самом деле это устройство выглядит как неплохая альтернатива серии OnePlus.

Новый телефон оснащен процессором Snapdragon 855, объемом до 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ расширяемой памяти и батареей емкостью 4000 мАч. Он также не разочаровывает, если посмотреть на характеристики камеры, предоставляя 20-мегапиксельную селфи-камеру, а также тройную заднюю компоновку камеры (48-мегапиксельная, 3-кратная 8-мегапиксельная телеобъективная, 20-мегапиксельная сверхширокая).

Телефон изначально стоил 599 евро (~ 669 долларов), но его можно приобрести за 499 долларов.

Vivo Nex 3 5G

Vivo Nex 3 5G ixbt.com

Vivo является одним из двух основных производителей, предлагающих телефон с дисплеем-водопадом. Второй подобный смартфон у Huawei.

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Vivo Nex 3 5G включает в себя топовый процессор Snapdragon 855 Plus, до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ фиксированной памяти. Он также предлагает батарею емкостью 4500 мАч и быструю зарядку 44 Вт.

Телефон Vivo имеет тройную камеру (64-мегапиксельная, 13-мегапиксельная с телеобъективом 13 мегапикселей, сверхширокая 13-мегапиксельная камера) и 16-мегапиксельная селфи-камера в изящном корпусе.

Напомним, ранее были названы самые лучшие смартфоны 2019 года.