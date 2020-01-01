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30 рабочих лайфхаков для ремонта: Эксперименты

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Эти лайфхаки обязательно вам пригодятся.

Блогер AlexGyver поделился лайфхаками для ремонта в квартире, которые он взял из личного опыта и они реально работают. 

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Он рассказал о 30 трюках, которые он применял, пока делал ремонт в доме. 

Как легко и быстро выпрямить проволоку, как лучше красить потолок, как пользоваться строительным ножом, как быстро спрятать барахло перед приходом гостей и каким образом организовать порядок в инструментах?

Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.

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Теги: видео, эксперименты
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