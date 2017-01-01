Такие советы позволят вам сохранить телефон целым и красивым.

Работа с современными мобильными гаджетами часто может доставить множество мелких проблем, а любое неосторожное движение обернется потерей весьма ценного устройства. Чтобы этого избежать — вот вам свежая подборка полезных советов на каждый день.

15 лайфхаков для мобильных телефонов на каждый день 0:00 / 08:38

Узнай также, как продлить срок службы аккумулятора.

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