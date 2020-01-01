В Windows 10 появились новые меню Пуск и интерфейс Alt-Tab

Пока новинка доступна для бета-тестеров.

Microsoft представила новый дизайн меню “Пуск“ в Windows 10, в котором будут уменьшены акценты на Живых плитках. Гигант программного обеспечения впервые намекнул на обновленный дизайн в начале этого года, и сегодня его уже получили тестеры Windows 10.

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“Мы обновляем меню “Пуск“ с более обтекаемым дизайном, который удаляет сплошные цветные шильдики за логотипами в списке приложений и применяет однородный, частично прозрачный фон к плиткам“, - объясняет Microsoft в своем блоге.

По сути, уменьшение цвета блочного мозаичного интерфейса в меню “Пуск“ несколько упростит его и упростит поиск приложений, которые вы используете ежедневно. Это небольшое изменение, но оно, безусловно, делает меню Пуск немного менее хаотичным и позволяет избежать множества плиток, имеющих одинаковый синий цвет.

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Наряду с обновленным меню “Пуск“, последняя сборка Windows 10 включает некоторые большие изменения в Alt-Tab.

“Начиная с сегодняшней сборки все вкладки, открытые в Microsoft Edge, начнут появляться в Alt-Tab, а не только активные в каждом окне браузера“, - объясняет Microsoft. Это похоже на изменение, которое может быть немного запутанным для опытных пользователей Windows, но Microsoft, к счастью, позволяет вам вернуться к классическому интерфейсу Alt-Tab.

Microsoft экспериментировала с изменениями Alt-Tab в сборках Windows 10 в прошлом, когда компания планировала добавлять вкладки в каждое приложение. Здесь, вероятно, будет много отзывов о любых изменениях Alt-Tab, особенно если Microsoft планирует включить его по умолчанию, когда в следующем году будет выпущено следующее крупное обновление Windows 10.

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Microsoft также вносит небольшие изменения в эту новую сборку Windows 10. Внешний вид панели задач по умолчанию теперь также будет более персонализированным благодаря приложению Xbox, закрепленному для пользователей Xbox Live, или Вашему телефону, закрепленному для пользователей Android. Это будет ограничено созданием новой учетной записи на ПК или первым входом в систему, поэтому существующие макеты панели задач останутся без изменений.

Уведомления теперь включают X в верхнем правом углу, чтобы вы могли быстро отклонить их, и Microsoft также улучшает свое приложение “Настройки“ в Windows 10. Ссылки, которые обычно подталкивают вас к системной части устаревшей системной страницы панели управления, теперь будут направлять “Вы на странице О нас“ в Настройках. Теперь в нем будут размещены более продвинутые элементы управления, которые обычно находятся в системном разделе панели управления, и Microsoft обещает, что “будет еще больше улучшений, которые еще больше приблизят настройки к панели управления“.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft показала новый дизайн меню Пуск.

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