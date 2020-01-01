Microsoft показала новый дизайн меню Пуск

Дизайн стал легче и не выбивается из общего оформления Рабочего стола.

Microsoft еще раз показала, как будет выглядеть ее обновленное меню "Пуск" в Windows 10 - и это, кажется, большое улучшение.

Хотя это не радикальная перестройка, похоже, что Microsoft усердно работает над тем, чтобы новое меню "Пуск" сочеталось с другими эстетическими изменениями, которые компания внесла в свою операционную систему за (почти) пять лет с момента запуска Windows 10.

Новый дизайн Пуск microsoft

Это означает, что Живые плитки (да, они пока что остаются), которые имеют фоны, будут соответствовать вашему выбору светлой или темной темы.

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Если пользователь отключил плитки, теперь они будут отображать новые значки "Свободный дизайн" с полупрозрачным фоном, а не цветные блоки, которые в настоящий момент отображаются при выключении живых плиток.

Результат довольно приятный, и это означает, что меню "Пуск" в целом будет вписываться в ваш рабочий стол.

Новый дизайн Пуск microsoft

Последние приложения, которые отображаются слева от меню "Пуск", также были настроены и больше не имеют цветного фона - опять же, что делает их лучше сочетающимися с темой и цветами рабочего стола.

Тем не менее, не было никакого намека на то, когда новое меню "Пуск" будет добавлено в Windows 10, и Microsoft, похоже, усердно работает над этим и хочет сделать все правильно.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft случайно рассекретила новое меню «Пуск».

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