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Microsoft показала новый дизайн меню Пуск

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Дизайн стал легче и не выбивается из общего оформления Рабочего стола.
Новый дизайн Пуск
Новый дизайн Пуск
microsoft

Microsoft еще раз показала, как будет выглядеть ее обновленное меню "Пуск" в Windows 10 - и это, кажется, большое улучшение.

Хотя это не радикальная перестройка, похоже, что Microsoft усердно работает над тем, чтобы новое меню "Пуск" сочеталось с другими эстетическими изменениями, которые компания внесла в свою операционную систему за (почти) пять лет с момента запуска Windows 10.

Новый дизайн Пуск
Новый дизайн Пуск
microsoft

Это означает, что Живые плитки (да, они пока что остаются), которые имеют фоны, будут соответствовать вашему выбору светлой или темной темы.

Читай также: Microsoft показала новое меню Пуск на Windows 10

Если пользователь отключил плитки, теперь они будут отображать новые значки "Свободный дизайн" с полупрозрачным фоном, а не цветные блоки, которые в настоящий момент отображаются при выключении живых плиток.

Результат довольно приятный, и это означает, что меню "Пуск" в целом будет вписываться в ваш рабочий стол.

Новый дизайн Пуск
Новый дизайн Пуск
microsoft

Последние приложения, которые отображаются слева от меню "Пуск", также были настроены и больше не имеют цветного фона - опять же, что делает их лучше сочетающимися с темой и цветами рабочего стола.

Тем не менее, не было никакого намека на то, когда новое меню "Пуск" будет добавлено в Windows 10, и Microsoft, похоже, усердно работает над этим и хочет сделать все правильно.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft случайно рассекретила новое меню «Пуск».

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Теги: Microsoft, Windows 10, Пуск
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