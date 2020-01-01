Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Музыка Солнца: Из данных о нашей звезде создали мелодию

Комментариев: 0
На основе музыки создали видеоряд.
Послушайте Музыку Солнца
Послушайте Музыку Солнца
скриншот видео

На фестивале Starmus представили результаты арт-научного проекта Звездные звуки, в котором участвуют д-р Гарик Израэлиан, Брайан Ино, Пол Франклин, Оливер Джеймс и DNEG.

Читай также: Астрономы записали музыку Солнца

Композиция основана на лекции доктора Израэляна "Наша акустическая вселенная", опубликованной в книге "50 лет человеку в космосе". Брайан Ино взял акустические волны из библиотеки доктора Израэляна и превратил в композицию, ускорив их так, чтобы их можно было услышать. Затем Пол Франклин и Оливер Джеймс из DNEG, ведущей в мире студии визуальных эффектов, получившей Оскар, создали изображения, основанные на форме волны звезды и изображениях нашего Солнца.

"Звездные звуки" - гипнотическое произведение со сложными гармониями и завораживающими визуальными эффектами - впервые доступно в интернете.

Напомним, ранее сообщалось, что ровер NASA записал звук восхода Солнца на Марсе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: видео, Солнце, музыка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь