Музыка Солнца: Из данных о нашей звезде создали мелодию

На основе музыки создали видеоряд.

На фестивале Starmus представили результаты арт-научного проекта Звездные звуки, в котором участвуют д-р Гарик Израэлиан, Брайан Ино, Пол Франклин, Оливер Джеймс и DNEG.

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Композиция основана на лекции доктора Израэляна "Наша акустическая вселенная", опубликованной в книге "50 лет человеку в космосе". Брайан Ино взял акустические волны из библиотеки доктора Израэляна и превратил в композицию, ускорив их так, чтобы их можно было услышать. Затем Пол Франклин и Оливер Джеймс из DNEG, ведущей в мире студии визуальных эффектов, получившей Оскар, создали изображения, основанные на форме волны звезды и изображениях нашего Солнца.

"Звездные звуки" - гипнотическое произведение со сложными гармониями и завораживающими визуальными эффектами - впервые доступно в интернете.

Напомним, ранее сообщалось, что ровер NASA записал звук восхода Солнца на Марсе.

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