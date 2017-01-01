Астрономы записали музыку Солнца

NASA опубликовало ролик с солнечными звуками.

Солнце тоже может звучать

Аудиофайл был помещён в открытый доступ в Сети. Специалисты американского космического агентства NASA при помощи оборудования, размещённого в обсерватории SOHO, сумели превратить вибрации Солнца в звук.

Читай также: Билет на Солнце: NASA отправит любого желающего на наше светило

В ходе эксперимента эксперты в течение 40 дней фиксировали вибрации звезды, которые позже были преобразованы в аудиофайл. Как и любая другая звезда, на Солнце происходят так называемые звездотрясения, из-за чего на раскалённом гиганте и образуются различные вибрации.

Изучая данный феномен, специалисты получают больше информации о процессах, происходящих внутри Солнца.

Все солнечные вибрации учёные фиксировали с помощью прибора под названием Michelson Doppler Imager, который способен захватывать доплеровское смещение спектральных линий.

Читай также: Телескоп NASA заснял дождь из плазмы на Солнце

Полученные таким образом данные были переданы экспертам в Стэндфордский университет, где вибрации и были превращены в звук.

Убрав все сторонние шумы, включая звуки от движения самого высокочувствительного прибора, специалистам удалось сделать аудиофайл, ускорив полученные звуки в 42 тысячи раз.