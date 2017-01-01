Ровер NASA записал звук восхода Солнца на Марсе

Музыку создали методом сонификации.

Ученые создали звуковую дорожку, отражающую в себе 5000-й по счету восход Солнца на Марсе, который встретил ровер Opportunity, используя методы сонификации данных, чтобы создать небольшой музыкальный фрагмент продолжительностью две минуты.

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Исследователи записали этот музыкальный отрезок, сканируя изображение слева направо, пиксель за пикселем, используя информацию о яркости и цвете и комбинируя ее с данными о неровностях местности. Ученые применяли специальные алгоритмы, позволяющие соотнести каждый элемент с определенным тоном и длительностью ноты.



Доктор Доменико Вицинанза (Domenico Vicinanza) из Университета Англия Раскин вместе с доктором Женевьевой Уильямс (Genevieve Williams) из Эксетерского университета, оба научных учреждения Соединенное Королевство, впервые представит этот музыкальный фрагмент под названием Mars Soundscapes широкой аудитории на предстоящей конференции Supercomputing SC18 Conference, которая пройдет 13 ноября в Далласе, штат Техас, США.



Ровер Opportunity представляет собой автоматизированный марсоход, который получает изображения поверхности Красной планеты для НАСА, начиная с 2004 г. Ранее в этом году связь с ровером прервалась из-за пылевой бури. Ученые надеются восстановить связь с аппаратом позднее в этом году.

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Доктор Вицинанза, руководитель исследовательской группы под названием Sound and Game Engineering (SAGE) Sound and Game Engineering (SAGE) Университета Англия Раскин, сказал: "Мы невероятно взволнованы, представляя эту новую работу, посвященную загадочной и удивительной Красной планете".



"Сонификация изображений представляет собой действительно гибкий метод представления научных данных широкой аудитории, и этот подход может быть использован в разных научных областях, начиная от изучения определенных характеристик поверхностей планет и атмосфер и вплоть до анализа изменений погоды или обнаружения извержений вулканов".

NASA SC18 Opportunity Mars Sunrise 0:00 / 02:11

Напомним, ранее сообщалось, что NASA запустило орбитальную станцию к Марсу.