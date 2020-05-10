Видео дня: HammAli & Navai - А если это любовь и Белка - Дима Варварук

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Білка - Діма Варварук (feat. Pauchek & Verbaaa)

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Тройка успешных украинских блогеров во главе с Димой Варваруком представили релиз трека "Белка", который за считанные дни попал в топ YouTube.

Блогер отмечает, что песня "Белка" должно помочь каждому найти свое. Миссия трека - зажигать и просто дарить людям главное - позитивный настрой. То, чего так не хватает в условиях вынужденной самоизоляции.

HammAli & Navai - А если это любовь?

В песне "А если это любовь" HammAli & Navai поднимают важную проблему — обесценивание слов и поступков в отношениях. Все сводится лишь к мужским подаркам и женскому ответу "Я люблю тебя", за которым подчас нет никаких чувств. Артисты надеются, что благодаря этой песне каждый из нас сможет задуматься о самом главном — "А если это любовь?.."

Напомним, ранее в тренды попали Клава Кока & NILETTO - Краш и Наречена для тата. Сезон 3.

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