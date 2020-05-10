Видео дня: Клава Кока & NILETTO - Краш и Наречена для тата. Сезон 3

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Наречена для тата. Сезон 3. Выпуск 3

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В 3 выпуске проекта Наречена для тата Игорь и Инна наконец-то переедут из казармы домой. Вид маленькой холостяцкой квартиры смутит девушку. Там слишком мало места для троих, и у нее даже не будет отдельной комнаты! В первый же день Игорь даст понять, чего он ожидает от будущей хозяйки дома. Только согласится ли Инна на его условия?

Рома продолжает завоевывать сердце Юли в 3 выпуске реалити Наречена для тата. Он подготовит для девушки несколько сюрпризов. Он считает, что вечер в интимной атмосфере СПА поможет им сблизиться. Понравится ли Юле такое свидание? Не слишком ли торопит события Роман? Узнайте прямо сейчас – смотрите 3 выпуск Наречена для тата.

Клава Кока & NILETTO - Краш

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Певица и видеоблогер Клава Кока представила в Сети трек «Краш», записанный с музыкантом Niletto (Данил Прытков), и опубликовала на YouTube.

По словам Клавы Коки, которая стала одним из автором слов и музыки вместе с Nietto, Тимофеем Доценко, SashaDoutra и Константином Кокшаровым, изначально она не планировала исполнять эту песню в дуэте, но потом передумала.

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