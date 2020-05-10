Первый настоящий световой меч: Эксперимент

Каждый Джедай должен собрать свой световой меч своими руками.

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В этом ролике Alex Burkan показал, как разработал и изготовил первый рабочий световой меч на водороде.

За основу нескольких иллюстраций он взял эскизы светового меча, которые принадлежат инженеру и создателю прототипов техники для Вселенной Звездных Войн Брэдли Льюису.

Напомним, ранее блогеры показали 30 экспериментов, которые можно сделать на карантине с детьми.

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