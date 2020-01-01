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Световые мечи из Звездных войн своими руками: Эксперименты

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Лучше не повторяйте этот эксперимент дома.

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Блогер The Hacksmith создал световой меч, которым сражались джедаи и ситхи в Звездных войнах. 

Но он создал не один меч, а сразу два. Ведь зачем нужен световой меч, если им нельзя сражаться в дуэли? 

Такой меч легко поджигает бумагу, разрезает пластик и ткань, и, самое главное, светится в темноте.

Напомним, ранее блогеры показали, как передать картинку по лучу лазера.

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Теги: видео, эксперименты
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