Световые мечи из Звездных войн своими руками: Эксперименты
Лучше не повторяйте этот эксперимент дома.
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Блогер The Hacksmith создал световой меч, которым сражались джедаи и ситхи в Звездных войнах.
Но он создал не один меч, а сразу два. Ведь зачем нужен световой меч, если им нельзя сражаться в дуэли?
Такой меч легко поджигает бумагу, разрезает пластик и ткань, и, самое главное, светится в темноте.
Напомним, ранее блогеры показали, как передать картинку по лучу лазера.
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