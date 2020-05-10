Не выдержала конкуренции: Microsoft закрывает аналог Twitch

Сервис будет закрыт 22 июля.

Microsoft закрывает сервис Mixer и планирует перевести существующих партнеров на Facebook Gaming. Неожиданное объявление означает, что партнеры Mixer и стримеры будут переведены на Facebook Gaming с сегодняшнего дня, и Microsoft больше не будет использовать Mixer в качестве службы через месяц.

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Microsoft изо всех сил пыталась достичь масштаба, необходимого для Mixer, чтобы конкурировать с Twitch, YouTube и даже Facebook Gaming, что привело к сегодняшнему решению.

Microsoft сотрудничает с Facebook, чтобы в ближайшие недели перевести существующих зрителей и стримеров Mixer на Facebook Gaming. 22 июля все сайты и приложения Mixer будут автоматически перенаправлены на Facebook Gaming. Существующим партнерам будет предоставлен статус партнера в Facebook Gaming, а всем стримерам, использующим программу монетизации Mixer, будет предоставлено право на участие в программе Facebook Level Up. Зрители Mixer с выдающимися балансами, подписками на каналы или подписками Mixer Pro получат кредитную карту Xbox в подарок.

Выбор Microsoft в качестве партнера для Facebook, безусловно, является стратегическим, что также связано с расширением привлекательности ее предстоящей службы потоковой передачи игр xCloud и ее общих игровых усилий. Microsoft будет тесно сотрудничать с Facebook, чтобы внедрить xCloud в Facebook Gaming, позволяя зрителям сразу же играть в игры, которые люди транслируют. Это видение, которое очень похоже на амбиции Google со Stadia, но Mixer не хватало масштабов и зрителей, чтобы действительно добиться этого в более широком смысле. Microsoft наняла эксклюзивных стримеров, таких как Ninja и Shroud, с большими сделками, но их было недостаточно, чтобы привлечь больше людей к использованию сервиса по сравнению с конкурентами. Теперь стримеры могут присоединиться к Twitch или стриму в Facebook Gaming.

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Microsoft столкнулась с решением: отказаться от Mixer, продать его или даже инвестировать больше денег без гарантии того, что он достигнет масштаба, необходимого для конкуренции. Microsoft говорила о том, чтобы охватить 2 миллиарда игроков своим видением xCloud, но у Mixer не было достаточно сильных позиций, чтобы помочь достичь этой цели.

Пока не ясно, когда мы увидим, как xCloud появится в Facebook Gaming, но это ключевая часть этого нового партнерства. Microsoft готовится к запуску потоковой передачи xCloud в конце этого года, как часть предложения компании Xbox Game Pass.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook выпустила собственное игровое приложение.

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