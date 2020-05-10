Facebook выпустила собственное игровое приложение

Приложение может стать соперником Twitch или Mixer.

acebook представила мобильное приложение Facebook Gaming в понедельник, сообщает социальная сеть. Это бесплатное приложение окупается несколькими годами инвестиций в Facebook. По его словам, более 700 миллионов из его 2,5 миллиардов ежемесячных пользователей уже заняты игровым контентом. Приложение предназначено в основном для создания и просмотра игровых стримов, быстро развивающегося онлайн-сектора, где Facebook борется с Amazon Twitch, Google YouTube и сервисами Microsoft Mixer.

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Поскольку во всем мире во время вспышки коронавируса люди вынуждены оставаться дома, глобальный игровой бизнес стоимостью 160 миллиардов долларов процветает. Изначально Facebook намеревался выпустить приложение в июне, но ускорил свои планы, когда стал ясен масштаб карантина.

"Инвестиции в игры в целом стали для нас приоритетом, потому что мы рассматриваем игры как форму развлечений, которая действительно объединяет людей", - сказала Фиджи Симо, руководитель приложения Facebook, который отчитывается перед исполнительным директором компании в Силиконовой долине Марком Цукербергом. "Это развлечение, которое является не просто формой пассивного потребления, но развлечением, которое интерактивно и объединяет людей".

Симо сказала, что пандемия подтолкнула компанию к ускорению других игровых проектов, включая новую функцию турниров. "Мы наблюдаем значительный рост количества игр во время карантина", - добавила она.

Facebook Gaming facebook

За последние 18 месяцев компания провела тестирование приложения Facebook Gaming в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке и планирует выпустить его в магазине Google Play для устройств Android. По словам Facebook, версии для iOS будут выпущены после их одобрения Apple.

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Хотя десять лет назад Facebook был топовой игровой платформой в эпоху FarmVille, в последние годы компания не была доминирующей на рынке. По данным Streamlabs, на рынке потоковых игр Facebook занимает третье место по общему количеству часов после YouTube и Twitch. В настоящее время зрители смотрят трансляцию игр Facebook с помощью основного приложения Facebook и нового приложения на развивающихся рынках, где оно уже доступно.

Новое приложение включает в себя казуальные игры и доступ к игровым сообществам, но его судьба будет во многом зависеть от того, насколько успешно он увлечет людей смотреть и создавать живые игровые потоки. Функция Go Live позволяет пользователям загружать потоки других мобильных игр на одном устройстве, нажимая всего несколько кнопок.

В приложении пока нет рекламы. Facebook будет зарабатывать деньги, когда зрители будут отправлять "звезды", представляющие суммы денег, стримерам, фактически получая комиссию. Компания заявила, что хочет создать свою игровую аудиторию, прежде чем добавлять другие способы заработать деньги.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook выпустила автономный шлем виртуальной реальности.