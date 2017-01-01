Facebook выпустила приставку для общения по телевизору
Компания Facebook представила устройство Portal TV, которое позволяет совершать видеозвонки через приложения Messenger и WhatsApp с телевизора. ТВ-приставка поддерживает голосовое управление.
Читай также: Facebook выпустил умные экраны Portal
Голосовой помощник здесь — Alexa от Amazon. Portal TV поддерживает различные популярные сервисы, в том числе Spotify и Amazon Prime Video. Запускать их можно через телевизор, просто подключив приставку через разъём HDMI.
Чтобы воспользоваться видеозвонками через WhatsApp и Messenger, нужно войти в систему через аккаунт в Facebook. Компания утверждает, что общение через WhatsApp защищено шифрованием. Это обеспечивает конфиденциальность и безопасность.
Интересно то, что камера Portal TV способна сама наводиться на пользователя при его движении, а также масштабировать кадр.
Внешне устройство похоже на контроллер движений с камерами Microsoft Kinect. Стоит оно $149, продажи начнутся 5 ноября в США.
Напомним, ранее сообщалось, что Facebook создает умные очки, которые заменят смартфон.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил