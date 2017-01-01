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Facebook выпустила приставку для общения по телевизору

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Общаться можно будет при помощи камеры.
Portal TV
Portal TV
ferra.ru

Компания Facebook представила устройство Portal TV, которое позволяет совершать видеозвонки через приложения Messenger и WhatsApp с телевизора. ТВ-приставка поддерживает голосовое управление.

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Голосовой помощник здесь — Alexa от Amazon. Portal TV поддерживает различные популярные сервисы, в том числе Spotify и Amazon Prime Video. Запускать их можно через телевизор, просто подключив приставку через разъём HDMI.

Чтобы воспользоваться видеозвонками через WhatsApp и Messenger, нужно войти в систему через аккаунт в Facebook. Компания утверждает, что общение через WhatsApp защищено шифрованием. Это обеспечивает конфиденциальность и безопасность.

Интересно то, что камера Portal TV способна сама наводиться на пользователя при его движении, а также масштабировать кадр.

Камера Portal TV
Камера Portal TV
ferra.ru

Внешне устройство похоже на контроллер движений с камерами Microsoft Kinect. Стоит оно $149, продажи начнутся 5 ноября в США.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook создает умные очки, которые заменят смартфон.

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Теги: Facebook, Portal TV
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